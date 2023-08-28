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        Niğde Belediyesi 2,4 kilometre daha bisiklet ve yürüyüş yolu yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:55 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:55
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        Niğde Belediyesi 2,4 kilometre daha bisiklet ve yürüyüş yolu yapacak
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        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine kadar olan bisiklet ve yürüyüş yolunu Bor ilçesine kadar uzatacak.

        Belediyeden yapılan açıklama göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Organize Sanayi Bölgesi önünde devam eden çalışmaları inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdemir, Derbent Kavşağı'ndan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi kavşağına kadar olan bisiklet ve yürüyüş yolunda düzenleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

        Bor ilçe sınırına kadar uzatılacak bisiklet ve yürüyüş yolundaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bisiklet ve yürüyüş yolu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinden itibaren 2 bin 400 metre daha uzatılarak, Bor ilçe sınırına kadar genişleyecek. Böylece Derbent Kavşağı'ndan başlayan bisiklet ve yürüyüş yolu, Bor'a kadar uzayacak. Çalışmalar kapsamında, güzergah boyunca modern aydınlatma sistemleri de yol kenarlarına monte edildi. Kentimizin her noktasında, Niğde'mize yakışır çalışmaları sürdürüyoruz."

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