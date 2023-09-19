Niğde'de koç katımı töreni düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde koç katım töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor ilçesindeki merkezde düzenlenen törende, merkeze çok önem verdiklerini söyledi.

Merkezde, tarımsal ve hayvansal üretimde önemli işler yapıldığını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Tarım alanında bilimsel çalışmaları esas alan merkezimizin modern tarım teknoloji olanaklarıyla ürettiğimiz ürünleri, NOHUT markasıyla satış ofisimizde herkese ulaştırıyoruz. Merkezimizde, damızlık ve kurbanlık hayvan satışları da gerçekleştiriyoruz. Üniversitemiz bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olmak gibi bir vizyona sahip. Ar-Ge'de birçok alanda öncü olan üniversitemiz, tarım alanında da ülkemizde hem bilim hem de yükseköğretim açısından önemli bir yere sahip."

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da koyun ve koçun Türklerin vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getirdi.

Koç katım töreninin Türklerin geçmişine dayanan bir şölen olduğunu anlatan Şekeroğlu, "Günümüze kadar gelmiş bir şölen. Bundan sonra da devam ettirilecek. Bu etkinlikler, daha çok ekim, kasım gibi yapılmakta, biz biraz erken yaptık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından koçlar, koyunların yanına salındı.

Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şuayip Demirkol katıldı.