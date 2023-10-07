Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Gastronomi Festivali'nde Zara konser verdi

        Niğde'de Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen Gastronomi Festivali'nde Zara sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 21:10 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Gastronomi Festivali'nde Zara konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen Gastronomi Festivali'nde Zara sahne aldı.

        Valiliğin yanındaki alanda dün başlayan festivalde yemek yeme yarışması düzenlendi, katılımcılara Niğde yöresine özgü 5 ton pilav ikram edildi.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yemek yarışmasını kazanana altın hediye etti.

        Festivalde sahne alan sanatçı Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında seyirciler de sanatçıya eşlik etti.

        Selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Özdemir, Zara'ya teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Niğde Gastronomi Festivali başladı
        Niğde Gastronomi Festivali başladı
        Niğde'de 895 bin makaron ele geçirildi
        Niğde'de 895 bin makaron ele geçirildi
        GÜNCELLEME 2 - Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Niğde'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        Niğde'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi