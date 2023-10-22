GÜNCELLEME - Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 KC 009 plakalı otomobil, Hacı Sabancı Bulvarı Sazlıca kavşağında, E.Ş'nin (17) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan E.Ş, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerinin, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları devam ediyor.