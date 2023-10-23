Niğde'de ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı Türk Kızılay Niğde Şube Başkanlığınca hükümlüler ve aileleri için hazırlanan sosyal market hizmete girdi.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanlığınca hükümlüler ve aileleri için hazırlanan sosyal market hizmete girdi.

Türk Kızılay Niğde Şubesi ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle adliye binasında açılan sosyal markette, ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri, kendileri için belirlenen saatte giysi, ayakkabı ve diğer ihtiyaç malzemelerini temin edebilecek.

Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Şencin, açılışta yaptığı konuşmada, sosyal marketin, hükümlü ve yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının devlet kanalıyla karşılanması adına önemli olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu da güzel bir mağaza açtıklarını anlatarak, "Bu mağazamızın sürdürülebilir olması için Kızılay'ımıza gelen kıyafetlerle sürekli destek vereceğiz. Devlet Hastanesi'nde de bir mağazamız var. İnşallah bu güzel uygulamayı yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir ise kişilerin hayatına dokunmak, topluma güven, bireye umut olmak istediklerini vurguladı.