Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Her alanda olduğu gibi yüksek öğrenim alanında da Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük reformlara imza attık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz emin olun bizim en büyük sermayemiz." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Her alanda olduğu gibi yüksek öğrenim alanında da Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük reformlara imza attık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz emin olun bizim en büyük sermayemiz." dedi.

Varank, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilginin ve teknolojinin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği çok değerli kurumlar olduğunu söyledi.

Üniversitelerin, Türkiye'nin gelişip kalkınmasında da hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Biz de bunun bilincinde olarak göreve geldiğimiz günden bugüne, üniversitelerimizin niceliğini ve niteliğini artırır işlere imza attık. Her alanda olduğu gibi yüksek öğrenim alanında da Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük reformlara imza attık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, emin olun bizim en büyük sermayemiz. Ekonomide, sanayide özellikle teknolojide yapacağımız atılımları ancak iyi yetişmiş bir gençliğin öncülüğünde hayata geçirebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimizin nicelik sorunu çözülmüştür. Şimdi ise önceliğimiz üniversitelerimizin niteliğini arttırmaktır. Üniversitelerimizin ihtisaslaşmasını ve ülkemizin ekonomisine daha büyük katkılar sunmasını istiyoruz."

Niğde Valisi Cahit Çelik de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Üniversitelerin, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin talihini ve tarihini değiştirdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olan üniversiteler, ülkeler açısından uluslararası düzeyde rekabetin itici gücünü oluşturur. Emevi, Abbasi, Endülüs, Babür, Selçuklu ve Osmanlı dönmelerinde dünyaya yön verdiğimiz zamanların hep ilmin, fennin ön planda olduğunu görürüz. Ne zaman ki önceliklerimiz değişmiş, ilmiye sınıfı topluma rehberlik etme vasfını yitirmiş, işte o vakit gerileme ve çöküş de başlamıştır."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin 14 fakülte, 4 enstitü, 6 meslek yüksekokulu ve 15 araştırma ve uygulama merkeziyle ülkesine ve insanlığa hizmet verdiğini anlattı.

Üniversitenin lisansüstü, lisans ve ön lisans düzeyinde 28 bine yakın öğrencisi, 2 bine yakın personeli bulunduğunu ifade eden Uslu, "Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiş üniversitemiz, bilim, araştırma geliştirme ve inovasyonda ifade ettiğimiz alanların yanında birçok alanda da öncü olmaya ve yenilikçi faaliyetler gerçekleştirmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uslu, üniversite senatosu tarafından "kamu yönetimi" alanında doktora verilen Mustafa Varank'a cübbesini giydirdi ve "Fahri Doktora Belgesi" takdim etti.

Varank, daha sonra "Türkiye Ekonomisi" konulu ilk dersi işledi.