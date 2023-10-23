Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Her alanda olduğu gibi yüksek öğrenim alanında da Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük reformlara imza attık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz emin olun bizim en büyük sermayemiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Her alanda olduğu gibi yüksek öğrenim alanında da Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük reformlara imza attık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz emin olun bizim en büyük sermayemiz." dedi.

        Varank, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilginin ve teknolojinin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği çok değerli kurumlar olduğunu söyledi.

        Üniversitelerin, Türkiye'nin gelişip kalkınmasında da hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

        "Biz de bunun bilincinde olarak göreve geldiğimiz günden bugüne, üniversitelerimizin niceliğini ve niteliğini artırır işlere imza attık. Her alanda olduğu gibi yüksek öğrenim alanında da Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük reformlara imza attık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, emin olun bizim en büyük sermayemiz. Ekonomide, sanayide özellikle teknolojide yapacağımız atılımları ancak iyi yetişmiş bir gençliğin öncülüğünde hayata geçirebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimizin nicelik sorunu çözülmüştür. Şimdi ise önceliğimiz üniversitelerimizin niteliğini arttırmaktır. Üniversitelerimizin ihtisaslaşmasını ve ülkemizin ekonomisine daha büyük katkılar sunmasını istiyoruz."

        Niğde Valisi Cahit Çelik de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Üniversitelerin, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin talihini ve tarihini değiştirdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olan üniversiteler, ülkeler açısından uluslararası düzeyde rekabetin itici gücünü oluşturur. Emevi, Abbasi, Endülüs, Babür, Selçuklu ve Osmanlı dönmelerinde dünyaya yön verdiğimiz zamanların hep ilmin, fennin ön planda olduğunu görürüz. Ne zaman ki önceliklerimiz değişmiş, ilmiye sınıfı topluma rehberlik etme vasfını yitirmiş, işte o vakit gerileme ve çöküş de başlamıştır."

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin 14 fakülte, 4 enstitü, 6 meslek yüksekokulu ve 15 araştırma ve uygulama merkeziyle ülkesine ve insanlığa hizmet verdiğini anlattı.

        Üniversitenin lisansüstü, lisans ve ön lisans düzeyinde 28 bine yakın öğrencisi, 2 bine yakın personeli bulunduğunu ifade eden Uslu, "Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiş üniversitemiz, bilim, araştırma geliştirme ve inovasyonda ifade ettiğimiz alanların yanında birçok alanda da öncü olmaya ve yenilikçi faaliyetler gerçekleştirmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Uslu, üniversite senatosu tarafından "kamu yönetimi" alanında doktora verilen Mustafa Varank'a cübbesini giydirdi ve "Fahri Doktora Belgesi" takdim etti.

        Varank, daha sonra "Türkiye Ekonomisi" konulu ilk dersi işledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Niğde'de PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı
        Niğde'de PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı
        Niğde'de ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı
        Niğde'de ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı
        GÜNCELLEME - Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Niğde'de 100 dağcı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Aladağlar...
        Niğde'de 100 dağcı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Aladağlar...
        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Niğde'ye farklı illerden gelen 100 dağcı Cumhuriyetin 100. yılında Aladağla...
        Niğde'ye farklı illerden gelen 100 dağcı Cumhuriyetin 100. yılında Aladağla...