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        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 20:53 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:53
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        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.B. idaresindeki 66 ACU 931 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Ovacık köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan A.U'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını kaybettiği belirlenen A.U'nun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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