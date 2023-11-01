Saadet Partisi Niğde İl Başkanlığından İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusu

Saadet Partisi Niğde İl Başkanlığı, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Niğde Adalet Sarayı önünde bir araya gelen partililer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İl Başkanı Nihat Altıparmak, İsrail'in sürekli işgal ve tehcirlerle bugünkü sınırlarına ulaştığını belirtti.

İsrail'in, bu zaman zarfında o toprakların asıl sahibi olan Filistinlilere zulüm yaptığını vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"İsrail, hedefine ulaşabilmek için kundaktaki bebek, yaşlı, kadın, erkek ayrımı yapmadan herkesi öldürdü, öldürmeye de devam ediyor. Uluslararası hukukun koruması altında olan ve dokunulmazlığa sahip hastaneyi bile bombaladılar ve çoğunluğu bebek, çocuk olmak üzere yüzlerce insanı katlettiler. Terörist İsrail hem şu anda hem de geçmişte yaptıklarıyla savaş suçu işlemekte ve maalesef dünya hala sessizliğini koruyor. Saadet Partisi Niğde İl Başkanlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza savaş suçu işleyen terörist İsrail yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk."