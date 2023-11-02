Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de "Uluslararası Elma Fuarı" açıldı

        Niğde'de Valilik, belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Elma Üreticileri Birliğince "Uluslararası Elma Fuarı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de "Uluslararası Elma Fuarı" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de Valilik, belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Elma Üreticileri Birliğince "Uluslararası Elma Fuarı" düzenlendi.

        Vali Cahit Çelik, Şahinali Mahallesi'ndeki pazar yeri yanında düzenlenen fuarın açılışında, Niğde'yi dağların ve tarımın başkenti olarak nitelendirdiğini söyledi.

        Kentin, tarımsal anlamda Türkiye'de kendine yetebilen illerden biri olduğunu belirten Çelik, elma üretiminin Niğde'de çok eskilere dayandığına dikkati çekti.

        IPARD kapsamında elma üreticilerinden proje yapmalarını talep eden Çelik, "Bundan sonraki süreçte hem üretim miktarımızı hem de ekim miktarımızı daha yüksek noktalara çıkartırız. Dünyada 6 bin 500'ün üzerinde elma çeşidi var. Türkiye'de de 460'ın üzerinde elma çeşidi yetiştiriliyor. Üniversitemiz ve hocalarımız, Niğde toprağını analiz ederek yeni elma çeşitlerini getirip, burada yetiştirebilir ve üretim miktarını biraz daha yukarı çekebiliriz." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de elmanın Niğde için çok önemli bir ürün olduğunu vurguladı.

        Niğde denilince akla elmanın gelmesini istediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Arşivlere baktığınız zaman Niğde'nin elma üretiminde ne kadar eski olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Geçmişte ne kadar önemliyse bundan sonra da önem arz ettiğinin farkındayız. Bu doğrultuda yatırımlar devam ediyor. Niğde, elma üretiminde Türkiye'de kesinlikle birinci sıraya çıkacaktır. Şu anda dünyada adından söz ettiriyor ve marka haline gelecektir. Ticaret ve Sanayi Odamız, 'Niğde Misket Elması'nın coğrafi işaret almasıyla ilgili çalışmalara başladı."

        Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan ise Uluslararası Elma Fuarı'nın ilkini gerçekleştirmenin onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Türkiye'nin elma üretiminde dünyada 3'üncü sırada yer aldığını belirten Kaplan, "Ciddi bir üretimimiz var. Bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Niğde, Türkiye'de yaklaşık 600 bin ton üretimle ikinci sırada yer alıyor. Büyük bahçelerin ilimizde olması, dışarıdaki ilgiyi artırıyor." dedi.

        Ulusal ve uluslararası yaklaşık 140 firmanın yer aldığı fuar, pazar günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Belediyenin fırını ihtiyaç sahibi kadınlara ekmek kapısı oldu
        Belediyenin fırını ihtiyaç sahibi kadınlara ekmek kapısı oldu
        Saadet Partisi Niğde İl Başkanlığından İsrailli yetkililer hakkında suç duy...
        Saadet Partisi Niğde İl Başkanlığından İsrailli yetkililer hakkında suç duy...
        Niğde'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Niğde'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sıfır atık eğitimi verildi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sıfır atık eğitimi verildi