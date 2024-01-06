Niğde'de Ülkü Ocakları üyeleri şehitler için yürüdü

Ülkü Ocakları Niğde İl Başkanlığınca "Atanın İzinden Bayrağa Saygı Şehitlere Vefa" yürüyüşü düzenlendi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı önünde bir araya gelen üyeler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganı atarak Niğde Askeri Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Alperen Doğanay, bayrağa ve toprağa sahip çıktıklarını belirterek, "Bayrak ve vatan uğruna toprağın bağrına düşen yiğitler, bu değerleri bizlere emanet bırakmışlardır. Bize düşen, bu emanete sahip çıkmak, korumak ve yüceltmektir." dedi.