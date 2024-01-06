Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de Ülkü Ocakları üyeleri şehitler için yürüdü

        Ülkü Ocakları Niğde İl Başkanlığınca "Atanın İzinden Bayrağa Saygı Şehitlere Vefa" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de Ülkü Ocakları üyeleri şehitler için yürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkü Ocakları Niğde İl Başkanlığınca "Atanın İzinden Bayrağa Saygı Şehitlere Vefa" yürüyüşü düzenlendi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığı önünde bir araya gelen üyeler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganı atarak Niğde Askeri Şehitliği'ne kadar yürüdü.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Alperen Doğanay, bayrağa ve toprağa sahip çıktıklarını belirterek, "Bayrak ve vatan uğruna toprağın bağrına düşen yiğitler, bu değerleri bizlere emanet bırakmışlardır. Bize düşen, bu emanete sahip çıkmak, korumak ve yüceltmektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Vali Çelik Niğde 2. OSB sahasını inceledi
        Vali Çelik Niğde 2. OSB sahasını inceledi
        Niğde Belediyesi yeni hastane binası çevresinde yol yapım çalışmalarına baş...
        Niğde Belediyesi yeni hastane binası çevresinde yol yapım çalışmalarına baş...
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Niğde'de aralık ayında çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda 253 şüpheli y...
        Niğde'de aralık ayında çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda 253 şüpheli y...
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi yakalandı
        Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı