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        Vali Çelik Niğde 2. OSB sahasını inceledi

        Niğde Valisi Cahit Çelik, kente kazandırılacak 2. Organize Sanayi Bölgesi sahasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:32
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        Vali Çelik Niğde 2. OSB sahasını inceledi
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, kente kazandırılacak 2. Organize Sanayi Bölgesi sahasında incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serdar Ecemiş ile alanı inceledi.

        Konaklı beldesi ve Hüyük mevkisi arasında kurulumu tamamlandığında bölgenin önemli çekim merkezi haline gelecek olan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesinde 10 bin kişinin istihdamın hedeflendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        “Valilik koordinesinde, belediye ve İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan Niğde 2. OSB’de altyapının 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedefliyor. Buradaki çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Her zaman üretimin, sanayinin ve istihdamın önemine vurgu yapıyoruz. Temennimiz buradaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve Niğde Organize Sanayi Bölgesi ile Niğde-Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi gibi vatandaşlarımıza iş sahaları açılmasıdır.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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