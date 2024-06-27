Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda, mevcut başkan Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk yeniden seçildi.

Vali Cahit Çelik, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda gerçeleştirilen genel kurulda, Kent Konseyinin kent vizyonunun geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap verme ve katılım gibi ilkeleri benimsediğini söyledi.

Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu kentin daha yaşanabilir, çevreye duyarlı bir kent haline gelmesi konusunda bizler de elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Yeter ki Niğde'miz gerçekten potansiyelini iyi kullansın. Bu anlamda da arkadaşlarımızla beraber istişare halinde karşılıklı fikir birliği çerçevesinde iyi işler yaparız. Ben bu duygu ve düşünce bir daha genel kurulumuzun Niğde'miz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." Belediye Başkanı Emrah Özdemir de genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, yeni seçilen yönetimi kutladı.