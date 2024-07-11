Niğde'de bu yıl 42 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor

Niğde Valisi Cahit Çelik, kentte bu yıl yaklaşık 42 bin ton kiraz rekoltesi beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, Altunhisar beldesindeki kiraz paketleme tesisini ziyaret ederek, yetkilerden bilgi aldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 yılı verilerine göre Türkiye'de 736 bin 791 ton kiraz üretildiğini belirten Çelik, Niğde'nin bu üretimde önemli pay sahibi olduğu aktardı.

Çelik, kentte 2023'te toplam 26 bin 610 dekar alanda 41 bin 710 ton kiraz üretildiğini bildirerek, şunları kaydetti: