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        Niğde'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Niğde'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:01 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:01
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        Niğde'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Niğde'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.T. (41) idaresindeki 31 AGM 14 plakalı minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu Hüyük Mahallesi yakınlarında, A.P. (30) yönetimindeki 20 GK 122 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki B.T. (18), S.T. (49) ve Ş.O. (25) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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