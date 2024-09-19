Niğde'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar, Niğde Belediyesi mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada devam eden programda, Vali Cahit Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hasan İpek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihi boyunca sayısız zorluğu aştığını, bağımsızlığına ve hürriyetine olan inancıyla her zaman dimdik ayakta kalmayı başardığını belirterek, "Bu başarıda şüphesiz, cephelerde çarpışan kahramanlarımızın, gazilerimizin ve şehitlerimizin payı büyüktür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazi' ünvanı verildiği bu anlamlı günde tüm gazilerimize olan borcumuzu bir kez daha hatırlıyor, onların kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.