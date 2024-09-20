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        Niğde'de esnafla emeklilere özel yaklaşık yüzde 30 indirim anlaşması sağlandı

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Niğde Müdürü Nail Van, 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesinin ardından, emeklilerin anlaşmalı esnaftan yaklaşık yüzde 30 indirimli alışveriş yapabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:21 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:29
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        Niğde'de esnafla emeklilere özel yaklaşık yüzde 30 indirim anlaşması sağlandı
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Niğde Müdürü Nail Van, 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesinin ardından, emeklilerin anlaşmalı esnaftan yaklaşık yüzde 30 indirimli alışveriş yapabileceğini bildirdi.

        Van, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, emeklilerin sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal haklarını genişletecek adımlar atıldığını söyledi.

        "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" projesinin devletin ve milletin emeklilere olan şükran borcunun nişanesi olduğunu belirten Van, şunları kaydetti:

        "İl genelinde yapılan protokollerle Niğde Belediyesi ile Gümüşler Belediyesine bağlı sosyal tesislerde ve 85 iş yerinde emeklilere yüzde 5 ile 30 arasında indirim yapılması amacıyla anlaşma imzalandı. Niğde'ye konaklamaya ve tatile gelen emekliler KYK'ya bağlı yurtlarda ücretsiz konaklayabiliyor. Ayrıca ilimiz genelinde çeşitli sektörlerle yapılan görüşmeler sonucunda emeklilerimize yapılacak olan indirimlerin yer aldığı listeye www.emekliler.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Türkiye Yüzyılı'nın emektarları için e-devlet girişi ile 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' oluşturulmaktadır. Emeklilerimiz bu kart ile özel fırsatlardan yıl sonuna kadar yararlanabilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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