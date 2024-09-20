Niğde'de esnafla emeklilere özel yaklaşık yüzde 30 indirim anlaşması sağlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Niğde Müdürü Nail Van, 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesinin ardından, emeklilerin anlaşmalı esnaftan yaklaşık yüzde 30 indirimli alışveriş yapabileceğini bildirdi.

Van, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, emeklilerin sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal haklarını genişletecek adımlar atıldığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" projesinin devletin ve milletin emeklilere olan şükran borcunun nişanesi olduğunu belirten Van, şunları kaydetti: