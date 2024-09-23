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        Niğde'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı

        Niğde'de Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:03 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:10
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        Niğde'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı
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        Niğde'de Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ve oda başkanları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Yeşil ve beraberindekiler, törenin ardından Vali Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna'yı ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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