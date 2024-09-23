Niğde'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Yeşil ve beraberindekiler, törenin ardından Vali Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna'yı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ve oda başkanları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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