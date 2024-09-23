Niğde'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı
Niğde'de Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Niğde'de Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ve oda başkanları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yeşil ve beraberindekiler, törenin ardından Vali Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna'yı ziyaret etti.
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