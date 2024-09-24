Niğde'de Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı

Niğde'de Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Niğde Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) kurumun çalışmalarını anlattı.

Kapılarının alkol, uyuşturucu, internet, kumar ve tütün kullanımıyla ilgili sorun yaşayan tüm bağımlılara ve ailelerine sonuna kadar açık olduğunu belirten Yıldız, 21. yüzyılın en büyük tehlikelerinden birinin bağımlılık olduğuna işaret etti.

Yıldız, bağımlılara ücretsiz ve ayakta tedavi hizmeti sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Danışanlarımızla yani bağımlı bireylerle haftalık düzenli görüşme sağlıyoruz. Hem psikologlar hem de sosyal hizmet uzmanlarıyla görüşebiliyorlar. Görüşmelerimiz gizlilik içerisinde gerçekleşiyor ve hiçbir kişi ve kurumla da paylaşılmıyor. Bireyler 115 numaralı danışma hattımızdan bize ulaşarak hem bilgi hem de randevu alabilir. Bazen bazı bireyler katılmak ya da tedavi almak istemeyebiliyor. Biz bu durumda ailelere destek veriyoruz. Aileler de bağımlı birey katılmasa bile kendileri gelerek bizden destek alabilir."