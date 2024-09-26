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        Niğde'de 37 kaçak avcıya 662 bin lira para cezası kesildi

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğünce bu yıl kaçak avcılık yapan 37 kişiye 662 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:22
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        Niğde'de 37 kaçak avcıya 662 bin lira para cezası kesildi
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğünce bu yıl kaçak avcılık yapan 37 kişiye 662 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Şube yetkililerinden alınan bilgiye göre, ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi, ava kapalı yerlerde avcılık yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, 1 Ocak-26 Eylül tarihleri arasında kaçak avcılık yapan 37 kişiye 662 bin 747 lira idari para cezası kesti, 6 av tüfeğine el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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