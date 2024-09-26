Niğde'de 37 kaçak avcıya 662 bin lira para cezası kesildi

Şube yetkililerinden alınan bilgiye göre, ekipler, kaçak avcılığın önlenmesi, ava kapalı yerlerde avcılık yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğünce bu yıl kaçak avcılık yapan 37 kişiye 662 bin lira idari para cezası uygulandı.

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