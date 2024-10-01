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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den yeni eğitim yılı mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:54 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:54
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den yeni eğitim yılı mesajı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir, mesajında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin son yıllarda en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığını belirtti.

        Üniversitenin Niğde'nin gurur kaynağı olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Üniversitemizin eğitim öğretim faaliyetleri açısından Türkiye ve dünyada büyük bir atılımın içine girdi. Niğde'nin de hem şehircilik hem de sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki faaliyet ve yatırımlar bakımından bölgesinde en çok dikkat çeken bir kent haline gelmesi gençlerimizin üniversitemize ve kentimize olan ilgisinin artmasına katkı sağlamıştır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini tercih ederek, ilimize gelen tüm öğrencilerimize 'hoş geldiniz' diyor, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin başarılarla dolu bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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