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        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:53
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        Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Cahit Çelik, toplantı sonrası Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma personelinin eylül ayında yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

        Kentte 1335 emniyet ve 835 jandarma personelinin görev yaptığını belirten Vali Çelik, Niğde'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalışan personele teşekkür etti.

        Çelik, eylül ayında terörle mücadele kapsamında düzenlenen 2 operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını, aranması bulunan bir zanlının cezaevine teslim edildiğini aktardı.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, 46 operasyon düzenlendiğini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu operasyonlarda, 74 şüpheli yakalandı, 6 zanlı tutuklandı, 68 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 4 milyon 870 bin 900 gümrük kaçağı makaron, 848 paket kaçak sigara, 275 kilo tütün, 136 şişe sahte alkol, 106 fişek, 25 gümrük kaçağı cep telefonu, 6 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Eylül ayında düzenlenen 102 uyuşturucu operasyonunda, 115 şüpheli yakalandı, 8 zanlı tutuklandı, 6'sı adli kontrol, 101'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda, 1 kilo 116 gram metamfetamin, 617 gram bonzai, 341 gram esrar, 182 kök Hint keneviri, 34 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi."

        Çelik, eylül ayında gerçekleşen 1262 asayiş olayının 1222'sinin aydınlatıldığını, aydınlatılma oranı ortalamasının yüzde 97 olduğuna dikkati çekti.

        Niğde sınırlarından geçen toplam 190 kilometrelik otoyol, bağlantı yolları ve kavşak kolları dahil olmak üzere, asayiş ve trafik hizmetlerinin İl Jandarma Komutanlığınca yürütüleceğine işaret eden Çelik, "Bu önemli sorumluluğun yerine getirilmesi için 117 personel görevlendirilmiş olup, görev sürecinde kullanılmak üzere 19 araç tahsis edilmiştir. Bu araçlar arasında 11 4x4 suv, 3 minibüs, mobil karakol aracı, 4 motosiklet, bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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