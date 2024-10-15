Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ayna grubu konser verdi
Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.
Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında Ayna grubu sahneye çıktı.
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen 4. Gastronomi Festivali kapsamında, etkinlik alanında Ayna grubu konser verdi.
Konserde eski ve yeni albümlerden şarkılar seslendiren ve yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ayna grubu, alanı dolduran hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Müzikseverler Ayna grubunun şarkılarına eşlik ederek bu anları cep telefonlarıyla görüntülendi.
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