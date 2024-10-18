Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde "Ceza" konser verdi
Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.
Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında, etkinlik alanında Ceza konser verdi.
Sanatçının sevilen şarkılarıyla dinleyiciler, keyifli vakit geçirdi.
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