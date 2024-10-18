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        Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde "Ceza" konser verdi

        Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 23:18 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:03
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        Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde "Ceza" konser verdi
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        Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

        Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında, etkinlik alanında Ceza konser verdi.

        Sanatçının sevilen şarkılarıyla dinleyiciler, keyifli vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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