Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 3 kişi tedavi altına alındı
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı.
Çamardı ilçesinde yaşayan M.T. (29) ile oğulları M.H.T. (6) ve O.T (1), evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri gerekçesiyle Çamardı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen anne ve 2 oğlunun tedavileri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.