Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 3 kişi tedavi altına alındı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen anne ve 2 oğlunun tedavileri sürüyor.

Çamardı ilçesinde yaşayan M.T. (29) ile oğulları M.H.T. (6) ve O.T (1), evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri gerekçesiyle Çamardı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

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