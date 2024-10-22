Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 3 kişi tedavi altına alındı

        Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 3 kişi tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Çamardı ilçesinde yaşayan M.T. (29) ile oğulları M.H.T. (6) ve O.T (1), evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri gerekçesiyle Çamardı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen anne ve 2 oğlunun tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı

        Benzer Haberler

        Niğde'de "Yeşilçam Şarkıları Konseri" düzenlenecek
        Niğde'de "Yeşilçam Şarkıları Konseri" düzenlenecek
        Niğde Valisi Çelik okuyucu-yazar etkinliğinde öğrencilerle buluştu
        Niğde Valisi Çelik okuyucu-yazar etkinliğinde öğrencilerle buluştu
        Niğde'de bir haftada çeşitli suçlara karışan 222 kişi hakkında işlem yapıld...
        Niğde'de bir haftada çeşitli suçlara karışan 222 kişi hakkında işlem yapıld...
        Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
        Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
        FETÖ elebaşının ölümü sonrası Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
        FETÖ elebaşının ölümü sonrası Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
        Niğde'de AFAD ekipleri yılın ilk 10 ayında 66 olaya müdahale etti
        Niğde'de AFAD ekipleri yılın ilk 10 ayında 66 olaya müdahale etti