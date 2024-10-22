Niğde'de "Yeşilçam Şarkıları Konseri" düzenlenecek
Niğde Belediyesi tarafından "Yeşilçam Şarkıları Konseri" gerçekleştirilecek.
Niğde Belediyesi tarafından "Yeşilçam Şarkıları Konseri" gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının sevilen eserlerinin seslendireceği konser, 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Şef Rüstem Kılınç yönetiminde düzenlenecek etkinlikte, geçmişten bugüne Türk sinemasının sevilen şarkı ve türküleri seslendirilecek.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları konsere davet etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.