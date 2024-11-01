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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile LÖSEV iş birliği protokolü imzaladı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:59
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile LÖSEV iş birliği protokolü imzaladı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında üniversite, LÖSEV'in organizasyonlarına akademik, kariyer danışmanlığı, üniversite bölümlerinin tanıtımı, sektör, öğrenci ve mezun buluşması gibi alanlarda destekte bulunacak.

        Ayrıca protokolle üniversitede LÖSEV'e kayıtlı hasta çocuklara yönelik çeşitli atölyeler düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, löseminin sadece tedaviyle değil yardımlaşma ve dayanışmayla da mücadele edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirterek, "Lösemiyle mücadele etmek için başta gençler olmak üzere toplumun dikkatini bu yöne çekmek çok önemli. Protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını diliyor, tüm hasta çocuklarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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