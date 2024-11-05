İl Sağlık Müdürü İnan, Altunhisar'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, Altunhisar'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnan, Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun ile ilçedeki sağlık merkezlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla görüştü, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve hizmet kalitesinin artırılması için önerileri değerlendirdi.

İnan, 112 Acil Sağlık ekibi, Devlet Hastanesi personeli ve göreve yeni başlayan doktorlar için Dr. Mustafa Kaçmaz ve UMKE tarafından verilen ileri yaşam desteği ve kalp masajı eğitimini de takip etti.