Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

        Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında düzenlenen 4 etkinlikte 180 vatandaş bilgilendirildi.

        Ayrıca Trafik Denetleme Şube ekiplerince trafik güvenliği, karşıdan karşıya geçiş noktaları ve emniyet kemeri kullanımı hakkında 110 öğrenci bilgilendirildi.

        Öte yandan, "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" ile " Bizim Çocuklar Projesi" kapsamında Gazi Ortaokulu'nda eğitim gören 20 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen yabancı dil kursuna katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        NYT'den seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        Sandık çıkış anketleri ne diyor?
        Sandık çıkış anketleri ne diyor?
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Antalya'da paramotor düştü!
        Antalya'da paramotor düştü!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması

        Benzer Haberler

        İl Sağlık Müdürü İnan, Altunhisar'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti
        İl Sağlık Müdürü İnan, Altunhisar'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti
        Niğde'de traktörden düşen kadın öldü
        Niğde'de traktörden düşen kadın öldü
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan organ bağışı çağrısı
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan organ bağışı çağrısı
        Seyir halindeki traktörden düşüp öldü
        Seyir halindeki traktörden düşüp öldü
        Niğde'de sürücü ve yolcular trafik kuralları hakkında bilgilendirildi
        Niğde'de sürücü ve yolcular trafik kuralları hakkında bilgilendirildi
        Niğde'de devrilen tırdaki 1 kişi öldü
        Niğde'de devrilen tırdaki 1 kişi öldü