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        Eğitim sırasında şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz Niğde'de defnedildi

        İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 17:28 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:28
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        Eğitim sırasında şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz Niğde'de defnedildi
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        İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

        Şehit Öz'ün cenazesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen törenin ardından Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyüne getirildi.

        Dönem arkadaşları, şehidin naaşını kabre koydu. Şehidin defnedilmesinin ardında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Törene, şehidin annesi Suzan, babası Ahmet Öz ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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