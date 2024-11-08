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        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'nin Bor ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:16
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        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Niğde'nin Bor ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        F.Ö. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Belediye Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü F.Ö, hayatını kaybetti.

        F.Ö'nün cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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