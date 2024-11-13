NÖHÜ Diş Hastanesi sağlık turizmine yeterli görüldü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) kapsamında gerçekleştirilen denetlemelerde 85 ve üzeri puan alarak sağlık turizmi belgesi için başvuru hakkı kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasına yönelik hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartlarıyla bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan kamu ve özel tüm sağlık kurumları denetleniyor.