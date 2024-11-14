Niğde'de çantasında uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor-Altunhisar kara yolunda durdurduğu bir otomobilde kimlik kontrolü sırasında bir kişiden şüphelendi.

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