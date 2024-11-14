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        Niğde'de çantasında uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı

        Niğde'de çantasında uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:34
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        Niğde'de çantasında uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de çantasında uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor-Altunhisar kara yolunda durdurduğu bir otomobilde kimlik kontrolü sırasında bir kişiden şüphelendi.

        Jandarma ekipleri, zanlının tavırlarından şüphelenerek otomobilde arama yaptı.

        Zanlının çantasında 1118 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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