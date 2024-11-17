Niğde'de sabah namazı sonrası Filistinliler ve mazlumlar için dua edildi
Niğde'nin Bor ilçesinde sabah namazı sonrası Filistin'deki mazlum Müslümanlar için dua edildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde sabah namazı sonrası Filistin'deki mazlum Müslümanlar için dua edildi.
Bor Müftülüğünce Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında Vefa Camisi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftüsü İsmail Çakır, sevgi ve hoşgörü konulu vaaz verdi.
Kur'an-ı Kerim okunup ilahi söylenen programda, Filistinlilere ve mazlum Müslümanlara dua edildi.
Programın sonunda cemaate çorba ikram edildi.
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