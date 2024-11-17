Niğde'de trenin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Niğde'de, yük treninin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Niğde'de, yük treninin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri istikametinden gelen yük treni, Ovacık köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte, T.O. (30) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen T.O'nun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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