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        Niğde'de trenin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Niğde'de, yük treninin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 18:51 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:51
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        Niğde'de trenin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        Niğde'de, yük treninin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kayseri istikametinden gelen yük treni, Ovacık köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte, T.O. (30) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen T.O'nun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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