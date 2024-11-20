Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçesi belli oldu

        Niğde İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, 20 günlük bütçe maratonu sonunda İl Özel İdarenin 2025 yılı bütçe ve yatırım programını onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçesi belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, 20 günlük bütçe maratonu sonunda İl Özel İdarenin 2025 yılı bütçe ve yatırım programını onayladı.

        Bütçe görüşmelerinin son toplantısına katılarak İl Genel Meclisi üyelerine hitap eden Vali Cahit Çelik, 2025 yılı İl Özel İdare bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, bütçenin 900 milyon lira olarak kabul ediğini ve yüzde 67,50’sinin yatırıma ayrıldığını söyledi.

        Bütçe içerisinde Ahiler Kalkınma Ajansı, Konya Ovası Projesi Başkanlığı ve KÖYDES gibi kaynaklardan proje karşılığı alınan ödeneklerin yer almadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Bütçemizin gider bazında dağılımına baktığımızda cari giderlerine 290 milyon TL, yatırım giderlerine 610 milyon TL ayrılmıştır. Buna göre bütçemizin yüzde 67,50‘si yatırıma ayrılmıştır. 2025 mali yılı bütçemizde eğitime 80 milyon TL, yollara 107 milyon 840 bin TL, köylerin içme suyu ve kanalizasyon yapım onarım hizmetlerine 80 milyon TL, tarıma 16 milyon 250 bin TL ödenek ayrılmıştır. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, iş makinesi alımı ve onarımına 183 milyon TL, kültür hizmetlerine 21 milyon TL, yatırım ve inşaat hizmetlerine 64 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. 2024 yılında 430 milyon TL olan bütçemiz ile İl Özel İdaremiz bugüne kadar borçlanma yapmadan imkanlar ölçüsünde birçok hizmetler vermiştir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Sağlık çalışanları şehit ailelerinin hem sağlığına hem gönlüne dokunuyor
        Sağlık çalışanları şehit ailelerinin hem sağlığına hem gönlüne dokunuyor
        Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşleri arama çalışmaları 2'nci gününde
        Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşleri arama çalışmaları 2'nci gününde
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı arama çalışmas...
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı arama çalışmas...
        Niğde'de Belarus uyruklu ikiz kız kardeş dağcılar kayboldu; ekipler çalışma...
        Niğde'de Belarus uyruklu ikiz kız kardeş dağcılar kayboldu; ekipler çalışma...
        GÜNCELLEME - Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı b...
        GÜNCELLEME - Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı b...
        Niğde'de Belarus uyruklu 2 kadın dağcı kayboldu; ekipler çalışma başlattı
        Niğde'de Belarus uyruklu 2 kadın dağcı kayboldu; ekipler çalışma başlattı