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        Niğde'de devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

        Niğde'de beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:51 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:08
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        Niğde'de devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
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        Niğde'de beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.K. (42) idaresindeki 51 ACV 478 plakalı beton mikseri, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki R.U. (28), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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