Niğde'de bir evde ölü bulunan 2 kişinin cenazesi defnedildi
Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde cesedi bulunan biri kadın 2 kişi, toprağa verildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde cesedi bulunan biri kadın 2 kişi, toprağa verildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan R.Ö'nün cenazesi Bor ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne getirildi.
R.Ö'nün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İftiyan Mezarlığı'na defnedildi.
Aynı evde ölü bulunan H.Y'nin cenazesi ise ikindi vakti aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Dün, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö ve kız arkadaşı H.Y, Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde ölü olarak bulunmuştu.
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