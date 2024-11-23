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        Niğde'de bir evde ölü bulunan 2 kişinin cenazesi defnedildi

        Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde cesedi bulunan biri kadın 2 kişi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:51
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        Niğde'de bir evde ölü bulunan 2 kişinin cenazesi defnedildi
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        Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde cesedi bulunan biri kadın 2 kişi, toprağa verildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan R.Ö'nün cenazesi Bor ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne getirildi.

        R.Ö'nün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İftiyan Mezarlığı'na defnedildi.

        Aynı evde ölü bulunan H.Y'nin cenazesi ise ikindi vakti aynı mezarlıkta toprağa verildi.

        Dün, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö ve kız arkadaşı H.Y, Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde ölü olarak bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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