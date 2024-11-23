Niğde'de bir evde ölü bulunan 2 kişinin cenazesi defnedildi

Dün, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö ve kız arkadaşı H.Y, Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde ölü olarak bulunmuştu.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde cesedi bulunan biri kadın 2 kişi, toprağa verildi.

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