Niğde'de gençler sabah namazında buluştu

İlçe Müftüsü İsmail Çakır'ın da katıldığı programda, sabah namazının ardından caminin imam hatibi Erkan Çelik tarafından gençlere namazın önemi ve İslami değerler üzerine vaaz verildi.

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