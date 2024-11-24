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        Niğde'de kar ve tipide mahsur kalan çoban ve hayvanları kurtarıldı

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban ve küçükbaş hayvanları ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:52
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        Niğde'de kar ve tipide mahsur kalan çoban ve hayvanları kurtarıldı
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban ve küçükbaş hayvanları ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        İl genelinde gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

        Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Altunhisar Belediyesi ekipleri, çoban ve hayvanlarını güvenli bölgeye aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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