Niğde'de kar ve tipide mahsur kalan çoban ve hayvanları kurtarıldı

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Altunhisar Belediyesi ekipleri, çoban ve hayvanlarını güvenli bölgeye aldı.

İl genelinde gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban ve küçükbaş hayvanları ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.