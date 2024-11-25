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        Niğde Barosundan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması

        Niğde Barosu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:39
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        Niğde Barosundan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması
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        Niğde Barosu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu Sorumlusu avukat Özge Özalp Vulga, baroda yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadına yönelik şiddetin sürekli arttığını savundu.

        Kadınların yalnızca erkeklerin fiziki şiddetine maruz kalmadığını aktaran Vulga, aynı zamanda erkek egemen sistemin dayattığı toplumsal baskı, cinsiyet eşitsizliği ve hak ihlalleriyle de mücadele ettiğini öne sürdü.

        Vulga, Türkiye'de 2024'te 406 kadın cinayetinin işlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kadınlar istatistiklere göre en çok evli oldukları eşleri ve boşanma döneminde oldukları erkekler tarafından ve kendilerini en güvende hissetmeleri gereken evlerinde öldürülmektedir. Yine istatistiklerde en çok çalışmayan kadınların öldürüldüğü belirtilmiştir. Kadına yönelik şiddeti azaltmanın ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların sosyal konumlarının yükseltilmesiyle gerçekleşeceğini bu istatistikler bir kez daha önümüze sermektedir. Kadın cinayetlerine karşı toplumun duyarsızlaştırılması ve faillere verilen cezaların yetersiz olması, şiddet gören ve tehdit edilen kadınlara yönelik yeterli önlemin alınmamasında devletin tüm organlarının ve yargı sisteminin sorumluluğu bulunmaktadır."

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