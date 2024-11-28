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        Niğde'de işportacılar, soğukta ekmek mücadelesi veriyor

        Niğde'de işportacılar, etkili olan soğuk hava ve yağan kara rağmen işlerinin başında para kazanma mücadelesi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:59
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        Niğde'de işportacılar, soğukta ekmek mücadelesi veriyor
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        Niğde'de işportacılar, etkili olan soğuk hava ve yağan kara rağmen işlerinin başında para kazanma mücadelesi veriyor.

        Paşa Camii yanında seyyar satıcılık yapan vatandaşlar, son günlerde artan soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte zor şartlarda çalışıyor.

        İşportacı Sabri Yüksel, yaklaşık 30 yıldır ailesinin geçimini sağlamak için seyyar satıcılık yaptığını belirterek, "Soğuktan korunmak için zaman zaman ateş yakıyoruz, devamlı hareket halindeyim. Yaz ayları çok güzel ama kışın kendimi soğuktan korumaya çalışıyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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