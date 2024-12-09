Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

        Niğde'de mazot taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:41 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de mazot taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        H.M. idaresindeki 33 AUJ 664 plakalı mazot taşıyan tanker, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sızıntı olmayan tankerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhalifler askerler için af çıkardı
        Muhalifler askerler için af çıkardı
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
        Kooperatif kuran kadınlar atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
        Kooperatif kuran kadınlar atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli yatırımcılarla görüştü
        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli yatırımcılarla görüştü
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı