Niğde'de devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
Niğde'de mazot taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Niğde'de mazot taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
H.M. idaresindeki 33 AUJ 664 plakalı mazot taşıyan tanker, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sızıntı olmayan tankerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
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