Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri bu yıl 1369 olaya müdahale etti

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2024'te 1369 yangın, kurtarma ve doğal afet olayına müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern teknolojik cihaz ve araçlarla donatılan, hızlı müdahale kapasitesine sahip Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın ve afetlerde etkin ve profesyonel mücadele sergiliyor.

Ekipler, bu yıl 831 ev, iş yeri ve araç yangını, 489 trafik kazası, yüksekten düşme ve mahsur kalma, 49 sel, su baskını ve rüzgar gibi doğal afetlere müdahale etti.