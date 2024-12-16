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        Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri bu yıl 1369 olaya müdahale etti

        Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2024'te 1369 yangın, kurtarma ve doğal afet olayına müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:49 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:10
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        Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri bu yıl 1369 olaya müdahale etti
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        Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2024'te 1369 yangın, kurtarma ve doğal afet olayına müdahale etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern teknolojik cihaz ve araçlarla donatılan, hızlı müdahale kapasitesine sahip Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın ve afetlerde etkin ve profesyonel mücadele sergiliyor.

        Ekipler, bu yıl 831 ev, iş yeri ve araç yangını, 489 trafik kazası, yüksekten düşme ve mahsur kalma, 49 sel, su baskını ve rüzgar gibi doğal afetlere müdahale etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, itfaiye ekiplerinin 2024 yılında gösterdiği özverili ve kahramanca çalışmalarla şehrin güvenliği için büyük bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

        Vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamanın en büyük öncelikleri olduğunu aktaran Özdemir, "İtfaiye ekiplerimizin gayreti ve modern teknolojinin desteğiyle bu hedeflere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. İtfaiye personelimizin gayreti, Niğde'mizin her bölgesinde hayat kurtarıcı bir rol üstlendi. 2025 yılı için daha büyük hedefler belirlendi. Daha fazla eğitim, teknolojik yatırım ve sürdürülebilir güvenlik çalışmalarıyla Niğde, her geçen yıl daha güvenli bir şehir olma yolunda ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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