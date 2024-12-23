Niğde'de dilencinin sakladığı para bebeğinin bezinde bulundu
Niğde'de zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin, topladığı parayı bebeğinin bezine gizlediği belirlendi.
Niğde'de zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin, topladığı parayı bebeğinin bezine gizlediği belirlendi.
Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dilencilere yönelik denetim yaptı.
Şehir dışından gelerek dilencilik yaptığı belirlenen 2 kadının üst aramalarında bulunan 490 liraya el konuldu. Dilencilerden birinin, topladığı parayı kucağındaki 8 aylık bebeğin bezine gizlediği belirlendi.
2 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
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