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        Niğde'de dilencinin sakladığı para bebeğinin bezinde bulundu

        Niğde'de zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin, topladığı parayı bebeğinin bezine gizlediği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:14 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:10
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        Niğde'de dilencinin sakladığı para bebeğinin bezinde bulundu
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        Niğde'de zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin, topladığı parayı bebeğinin bezine gizlediği belirlendi.

        Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dilencilere yönelik denetim yaptı.

        Şehir dışından gelerek dilencilik yaptığı belirlenen 2 kadının üst aramalarında bulunan 490 liraya el konuldu. Dilencilerden birinin, topladığı parayı kucağındaki 8 aylık bebeğin bezine gizlediği belirlendi.

        2 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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