Bakan Göktaş, Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceklerini bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasında mahkemenin gerekçeli kararının ardından Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Göktaş, Niğde Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Narin Güran cinayeti sürecine en başından itibaren müdahil olduklarını belirtti.

İlk andan itibaren Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla sürece dahil olduklarını anlatan Göktaş, "Bakanlığımız gerekli tüm çalışmalarda adım adım yer aldı. Hiçbir karar tabii ki Türkiye'nin evladı Narin'i geri getiremez." dedi.

Göktaş, üç sanıkla ilgili verilen cezaların yüreklere su serptiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: