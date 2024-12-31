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        Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi öldü

        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 38 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:00
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        Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi öldü
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        Niğde'nin Altunhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 38 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Ulukışla köyünde müstakil evde yaşan Yavuz Ö'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen ekipler, hareketsiz yatan Yavuz Ö'nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yavuz Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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