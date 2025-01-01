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        Niğde'de yılın ilk bebeği "Mustafa" oldu

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:27 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:27
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        Niğde'de yılın ilk bebeği "Mustafa" oldu
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi.

        Hastaneden yapılan açıklamamada, 2025'in ilk bebeği Ayşe ve Umut Aydın çiftinin çocuğu olduğu bildirildi.

        Ayşe ve Umut Aydın çiftinin saat 00.04'te 3 kilo 860 gram doğan erkek bebeklerine "Mustafa" ismi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Mustafa Doğan, Ayşe ve Umut çiftini yürekten kutladığını belirterek, yeni doğan bebeğin ülkeye ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diledi.

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