Niğde'de yılın ilk bebeği "Mustafa" oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Mustafa Doğan, Ayşe ve Umut çiftini yürekten kutladığını belirterek, yeni doğan bebeğin ülkeye ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diledi.

Hastaneden yapılan açıklamamada, 2025'in ilk bebeği Ayşe ve Umut Aydın çiftinin çocuğu olduğu bildirildi.

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