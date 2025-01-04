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        Niğde'de kaybolan gencin cesedi gölette bulundu

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki gencin cansız bedenine gölette ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:02
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        Niğde'de kaybolan gencin cesedi gölette bulundu
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        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki gencin cansız bedenine gölette ulaşıldı.

        Azatlı Göleti yakınında kaybolduğu değerlendirilen O.Ş.D'nin cesedi, sabah saatlerinde suyun bir kısmı tahliye edilen gölette jandarma arama kurtarma ekiplerince bulundu.

        O.Ş.D'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Azatlı beldesinde 26 Aralık'ta O.Ş.D'nin ailesi, çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek jandarmaya kayıp başvurusu yapmış, gencin motosikletle cep telefonunun Azatlı Göleti kenarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Çalışmalara, belediye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den de gelen ekipler de destek vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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