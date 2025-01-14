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        Niğde'de eski kadın hükümlü, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu

        Niğde'de eski kadın hükümlü, devlet desteğiyle aldığı büyükbaş hayvanlarla kendi işini kurup para kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:20
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        Niğde'de eski kadın hükümlü, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu
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        Niğde'de eski kadın hükümlü, devlet desteğiyle aldığı büyükbaş hayvanlarla kendi işini kurup para kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetimini tamamlayan hükümlü S.K, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Niğde Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

        Merkeze bağlı Çarıklı köyünde hayvan almak için yaptığı başvurusu kabul edilen S.K, İŞKUR'dan aldığı 240 bin lira hibeye, 60 bin lira da kendisi ekleyerek 3 büyükbaş hayvan satın aldı.

        Eski kadın hükümlü S.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılık yapmak için Niğde'den Çarıklı köyüne yerleştiğini söyledi.

        Sadece çiğ süt satmadığını belirten S.K, "Peynir ve yoğurt yapıp satıyorum. Bunlarla aileme ek gelir sağlıyorum. 4 ineğim var, bunu daha da büyütmeyi amaçlıyorum. 4 inekte kalmayı istemiyorum." dedi.

        S.K, devletin ellinden tuttuğunu ve her zaman yanında olduğunu vurguladı.

        Bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren S.K, "Büyük mandıra kurarak bu işi büyüteceğim. Şu an oturduğumuz yeri kiraladık. Eşimle el ele vererek avlu duvarlarımızı, mandıramızı, açık besimizi yaptık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Amacım hayvancılıkla daha ileriye gidip gelir elde ederek bütün kadınlara örnek olmak. Yapamayan kadın yoktur, isterlerse her şey olur." diye konuştu.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir ve beraberindekiler, S.K'ye ziyarette bulunarak "hayırlı olsun" dileklerini iletti, plaket verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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