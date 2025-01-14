Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği planlı çalışmalarda 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir tohumu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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